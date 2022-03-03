الخرطوم 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم في الخرطوم بمدير الإدارة الإفريقية والمكتب التنموي بوزارة الخارجية البريطانية، السفير معظم مالك.وعبر حميدتي خلال اللقاء عن تقديره للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة البريطانية لقضايا السودان، وأطْلَعَ المسؤول البريطاني على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن السودان يعمل جاهداً للاستفادة من موارده للخروج من الأزمة الراهنة.بدوره أكد مدير الإدارة الإفريقية بالخارجية البريطانية السفير معظم مالك، أن بلاده تدعم جهود التحول والعودة إلى المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أهمية استمرار خطوات بناء الثقة بين الأطراف بما يسهل عملية الحوار.//انتهى//21:45ت م0207