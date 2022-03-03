جدة 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا على نظيره ضمك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز فهد المولد هدف الاتحاد في الدقيقة 75، وأضاف عبدالرحمن العبود، الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 79، ورد إيميليو زيلايا بهدف تقليص الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.ورفع الاتحاد رصيده بهذه النتيجة إلى 54 نقطة من 22 مباراة، مبتعدًا في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد ضمك عند 36 نقطة من 23 مباراة، ليحتل المركز الخامس.// انتهى //21:45ت م0208