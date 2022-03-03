القاهرة 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي أمام ضيفه فريق إنبي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ومنح التعادل الفريقين نقطة واحدة لكل منهما، ليرتفع رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز الخامس , بينما جاء إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة .//انتهى//21:45ت م0209