30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسسجل الاقتصاد الأسترالي ارتفاعا في الفائض التجاري بقيمة 4.067 مليارات دولار أسترالي ليسجل 12.891 مليار دولار أسترالي في شهر يناير 2022م الماضي.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بقيمة 3.487 مليارات دولار أسترالي إلى 49.251 مليار دولار أسترالي بينما انخفضت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 581 مليون دولار أسترالي إلى 36.359 مليار دولار أسترالي.// انتهى //21:58ت م0213