الرياض 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسأصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية (2277) فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتبارًا من تاريخ 1/ 7/ 1443هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.وأعرب اللواء القرني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنًا توجيهات سموه ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.وهنأ اللواء القرني الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، ومحاربتهم آفة المخدرات، داعيًا الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //22:06ت م0214