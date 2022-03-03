عرعر 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان "الخزامى" في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، بتنظيم من أمارة منطقة الحدود الشمالية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك بالسوق الشعبي بعرعر .وشمل المهرجان الذي يستمر لمدة 6 أيام على فعاليات مختلفة، من أبرزها عرض الأكلات الشعبية ، وكيفية تحضيرها وطريقة تقديمها، واستعراض أعمال الحرفيات وأعمال السدو ، والأزياء الشعبية ، والألبسة النسائية ، ومنتجات الألبان، والعبايات ، والعطور، ومسرح الطفل ، وفنون شعبية ، وفنانين تشكيليين، ومسابقات منوعة ، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل، ودورات تدريبية بقاعة التدريب بالسوق الشعبي .ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة للطاقات الشابة لعرض منتجاتها بالسوق ، والتعريف بالمنتجات القديمة والشعبية وخصائصها ومصادرها، وتوسعة مدارك الجميع في أهمية التسويق لها، بالإضافة إلى دمج الأطفال بنسيج المجتمع واكتسابهم سلوكيات مفيدة ، وربطهم بالماضي ، وتطوير عمل الحرفيات والأسر المنتجة من خلال إقامة دورات وورش عمل .مما يذكر أن السوق الشعبي للأسر المنتجة تجمع تجاري للحرفيات والطاهيات ، حيث يحتوي السوق على مقتنيات شعبية وتراثية ونباتات عطرية وأقمشة مصنوعة يدوياً، ومنتجات للسدو والأزياء والمأكولات الشعبية، ويتكون السوق من 44 محلًّا ، تمتاز بطابعٍ شعبي.// انتهى //22:33ت م0217