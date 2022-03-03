الخرطوم 30 رجب 1443 هـ الموافق 3 مارس 2022 م واسرحبت السودان بتعيين شيويه بينغ مبعوثاً خاصاً لوزارة الخارجية الصينية لمنطقة القرن الأفريقي في إطار مبادرة الصين للتنمية السلمية في القرن الأفريقي.وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، استعدادها لدعم جهود المبعوث، وتسهيل مهامه وإجراء التنسيق والاتصالات اللازمة لإنجاح المبادرة.وأعربت في بيانها عن تطلعها لزيارة المبعوث للسودان في أقرب وقت ممكن لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الصيني من أجل دفع وتطوير العلاقات بين البلدين، ولعب دوراً إيجابياً في دفع عملية الانتقال السياسي في السودان.//انتهى//22:34ت م0218