رام الله 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط السفير تشاي جيون والوفد المرافق له.وأطلع الرئيس الفلسطيني، المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.وأشار إلى أن استمرار المحتل بتجاهل تنفيذ التزاماته حسب الاتفاقات الموقعة، والمضي قدماً في أعماله أحادية الجانب، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأن القرارات الفلسطينية التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة ستكون موضع تنفيذ.وأشاد بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به الصين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما أشاد بالمبادرات المهمة التي أصلها الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل تحقيق السلام العادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.بدوره، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وأن الصين ستواصل تقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.//انتهى//21:41ت م0222