جنيف 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسأكدت دولة قطر موقفها الإنساني والأخلاقي الثابت من ضرورة حصول الجميع بشكل متكافئ على لقاحات وباء كوفيد-19، مشددةً على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تضامن وإحساس الجميع بالمسؤولية المشتركة لإيجاد الحل.جاء ذلك في بيان دولة قطر، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال حلقة النقاش حول ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات بشكل شامل ومنصف وميسور التكلفة وفي الوقت المناسب استجابة لوباء كوفيد-19.وأشار البيان إلى أن دولة قطر أدركت منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 أهمية التعامل معها بروح المسؤولية المشتركة، وقامت باتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة للتصدي لتداعياتها، وقدمت مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم.وأضاف البيان :" أنه على الرغم من بروز بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على حدوث تقدم في قرب انتهاء هذه الجائحة، إلا أن استمرار -غير المساواة- في توزيع اللقاحات، ومحدودية وصولها لعدد كبير من السكان حول العالم، ما زال يشكل تهديداً لتحقيق هذه الغاية".وفي سياق ضمان حصول الجميع على اللقاحات، أشار البيان إلى مساندة دولة قطر للجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة ومنصفة دون أي تمييز.//انتهى//21:42ت م0223