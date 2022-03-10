طرابلس 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم إنها تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في العاصمة الليبية وما حولها.وأكدت البعثة في بيان لها أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، داعيةً جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.وحثت البعثة في بيانها كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.//انتهى//22:01ت م0228