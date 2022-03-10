نيامي 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسقتل عشرة مدنيين على الأقل في سلسلة هجمات منسوبة إلى ميليشيا "بوكو حرام" النيجيرية في بلدة جنوب شرق النيجر بالقرب من نيجيريا.وقال مسؤول محلي في بلدة غيسكيرو إن عناصر من بوكو حرام هاجمت عدة قرى.وأضاف: "قتل ستة أشخاص في قرية فييغو واثنان في نغاروا لاواندي واثنان في نجاروا-كورا، وجميع الضحايا من الرجال، وجميعهم قتلوا بأسلحة نارية".ورجحت مصادر إعلامية أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، حيث تعرضت قرية لادا الواقعة في منطقة ديفا لهجوم، فيما لم تؤكد الحكومة هذه الهجمات.//انتهى//22:02ت م0229