الخرطوم 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الشعب السوداني للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، والعودة إلى الوضع الدستوري الذي يحقق الحكم المدني الديمقراطي.وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، استعدادهم لتسهيل العملية السلمية لحل أزمة السودان، مبيناً أن الحل دائماً يكون بيد السودانيين أنفسهم.ووجه فولكر نداءً للشعب السوداني بتحكيم صوت العقل، والعودة إلى طاولة الحوار، وقال إنهم ليس لديهم الحق في التدخل في شؤون السودان، خاصة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، نافياً الشائعات التي تقول إنهم يختارون رئيس مجلس الوزراء السوداني، لافتاً الانتباه إلى أن السودانيين هم من لديهم الحق في هذا الأمر.//انتهى//22:02ت م0230