إسلام آباد 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 م واسأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية اللواء بابر افتخار، اختراق "مجسم طائر فائق السرعة غير مسلح" الأجواء الباكستانية من جانب الهند.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة في مدينة راولبندي أن مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية رصد مساء يوم الأربعاء 9 مارس الحالي مجسماً طائراً فائق السرعة انطلق من منطقة سيرسا في الهند، وانحرف فجأة باتجاه باكستان، واخترق الأجواء الباكستانية، ثم سقط في منطقة "ميان تشونو" بإقليم البنجاب الباكستاني، وألحق بعض الأضرار في الممتلكات المدنية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.وأضاف أن القوات الجوية الباكستانية راقبت باستمرار المسار الكامل لذلك المجسم من نقطة انطلاقه حتى ارتطامه بالأرض في باكستان، مشيراً إلى أن القوات الجوية الباكستانية اتخذت الإجراءات التكتيكية المطلوبة وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية.//انتهى//22:02ت م0231