الكويت 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 4ر55 نقطة, ليبلغ مستوى 69ر7879 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر262 مليون سهم, عبر 12415 صفقة نقدية, بقيمة 75 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 4ر8 نقاط, لينهي تداولاته عند مستوى 37ر6229 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة, جراء تداول 2ر116 مليون سهم, عبر 5083 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار.وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 96ر0 في المئة, ما يعادل 6ر82 نقطة, ليغلق عند مستوى 98ر8690 نقطة, من خلال تداول 2ر146 مليون سهم, عبر 7332 صفقة, بقيمة 60 مليون دينار.// انتهى //13:18ت م0081