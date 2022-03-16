الرياض 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر يناير 2022، أن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.339 تريليون ريال بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير 2022م وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.وكشف التقرير عن بدء الإنتاج في 106 مصانع جديدة خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للشهر نفسه بإجمالي 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا.وتضمنت النشرة الشهرية المؤشرات التعدينية، حيث بلغ عدد الرخص السارية في القطاع 1,989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير من العام الحالي 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين، للتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.// انتهى //13:18ت م0082