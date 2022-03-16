الدمام 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأتلفت أمانة الشرقية أمس، 2500 كيلو جراماً من المواد الغذائية والأسماك الفاسدة التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، داخل مركبات غير مهيئة وتفتقر لاشتراطات النقل والتعبئة والتخزين، بوسط الدمام، وذلك ضمن جولات الأمانة التي تنفذها للتأكد من سلامة الغذاء.وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات الرقابية على الأسواق والمراكز الغذائية ومنافذ البيع، لضمان سلامة الأغذية ووصولها بشكل آمن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، داعيةً إلى التعاون والإبلاغ الملاحظات والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940.// انتهى //13:21ت م0083