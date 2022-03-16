الرياض 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسوقّع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مذكرة تفاهم مع شركة Spire Solutions.وتهدف هذه المذكرة إلى دعم الشباب السعودي من خلال تقديم سلسلة من البرامج التدريبية القصيرة حول بعض من أحدث وأكبر تقنيات الأمن السيبراني كجزء من مبادرة سايبرهَب، وتحفيزهم بقصص واقعية لأشخاص ناجحين في مجال الأمن السيبراني من خلال مبادرة سايبر نايت، ورعايتهم لمتابعة مشوارهم المهني في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها المزيد.وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني: "تعد شراكاتنا التقنية العالمية أحد العوامل التمكينية الأساسية لأهدافنا في الاتحاد باعتبارها ضرورة لربط شبابنا بالمجال لتعلم أحدث الاتجاهات والتقنيات اللازمة لممارسة المهنة في مجال التقنية والأمن السيبراني؛ ونسعد بشراكتنا مع شركة Spire Solutions لدعم المبادرات المختلفة التي أنشأناها بما يتماشى مع رؤيتنا للشباب.من جانبه قال مؤسس شركة Spire Solutions ورئيسها سانجيف واليا: "تُظهر الإحصاءات أن 70% تقريبًا من السكان السعوديين تقل أعمارهم عن 35 عامًا, وهذا يمثل مجموعة مواهب ضخمة ومتحمسة وذكية في مجال التقنية, ويشرفنا التعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ونحن ملتزمون بتوفير المعرفة والتوجيه للشباب المعنيين في مجالات مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمزيد كجزء من دعمنا لأهداف المملكة المتمثلة في أن تكون اقتصادًا رقميًا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضخمة التي باشرت بها المملكة".يذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة Spire يعدان أيضًا شريكان رئيسيان لـ AtHack، أكبر مؤتمر أمن سيبراني في المنطقة، والذي كان في الرياض في عام 2021م.// انتهى //13:28ت م0084