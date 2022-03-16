الداير بني مالك 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسنظمت وحدة النشاط الطلابي في الكلية الجامعية بالداير بني مالك اليوم, فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، وذلك تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2022, وبهدف استكشاف القدرات والمجالات الإبداعية وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي مستهدفة الطالبات الموهوبات في مجالات فنية عدة.وانطلق البرنامج بتعريف عن الإبداع والسمات الشخصية للمبدع، كما تضمنت الفعاليات تقديم ورش عمل، إضافة إلى التعريف باليوم الخليجي للموهبة والإبداع وأهدافه، وورشة بعنوان "التفكير و الإبداع" ومعرض فني شمل ثمانية أركان مختلفة شملت التراث الجيزاني، والطباعة، والإكسسوارات، والتصاميم والعروض التقديمية، والتجميل، والإبداع في مجال ريادة الأعمال، وتصميم الفيديوهات، والرسم التشكيلي والخط العربي.// انتهى //13:54ت م0086