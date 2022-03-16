باماكو 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأصيب أربعة من جنود الأمم المتحدة بجروح بالغة جراء انفجار لغم قرب تساليت بشمال مالي.وأدانت بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المندمجة لبسط الاستقرار في مالي "مينوسما" بشدة الهجوم بعبوة ناسفة على جنود أمميين قرب تساليت، متمنية الشفاء العاجل للجنود الأربعة المصابين بجروح بالغة، مجددة التزام جنود السلام في مالي.وتنشط قوة "مينوسما" البالغ عددها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.// انتهى //14:02ت م0089