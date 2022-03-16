مكة المكرمة 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عدداً من الجولات الرقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ، وللتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيراً إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، وأسفرت الحملة في مرحلتها الأولى عن أغلاق محطتي وقود بكامل مرافقها، وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل ، وقصور في تنفيذ الاشتراطات ، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات ، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.وواصلت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام ، وفي هذا الإطار نفذت البلدية حملة على عدد من المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع وبالقرب من المراكز التجارية والمرافق العامة بالمنطقة ، وقد أسفرت الحملة عن إتلاف (60) قِطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل ، كما شملت فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات المخالفة التي يتم غسلها في هذه المواقع.وأكدت وكالة البلديات استمرار الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد فيها هؤلاء المخالفون ، حرصاً على إظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق والوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي، والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، إضافة إلى ما تسببه من الهدر للمياه وإتلاف طبقات الأسفلت ، حاثةً المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين ، والتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد للبلاغات 940.// انتهى //14:03ت م0090