جدة 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة بجدة، أمس، المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية إلى الشرق الأوسط تشاي جيون.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية، وبحثا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات, إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجدد معاليه التأكيد على الاهتمام الخاص الذي توليه المنظمة للمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.// انتهى //14:05ت م0091