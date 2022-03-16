الرياض 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسنظم مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان عبر الاتصال المرئي، برعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ندوة بعنوان "إدارة اقتصاد المدن: التحديات والاستراتيجيات والفرص"، وذلك في إطار التوجهات لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، وإدراج ثلاث مدن بالمملكة على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.وهدفت الندوة بمشاركة خبراء في مجال الاقتصاد الحضري إلى التعرف على التحديات والاستراتيجيات والتوجهات الحديثة في إدارة اقتصاديات المدن والفهم المعمق للتحول من التركيز على تنمية اقتصاد الدول إلى تنمية اقتصاد المدن كمحرك للتنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي والوطني، وتم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة باقتصاديات المدن.وتناولت محاور عدة، أهمها: مدى تركيز صانعي السياسات على اقتصاد المدينة بدلا من اقتصاد الدولة، والدور الذي تلعبه الدولة في إدارة اقتصاد المدينة، والاستراتيجيات التي يمكن للمدن النامية التركيز عليها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتطرق لبعض الأمثلة عن المدن ذات الاقتصادات المزدهرة.وحظيت الندوة بمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بإدارة اقتصاد المدن محليًا ودوليًا.// انتهى //14:40ت م0092