الرياض 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تقديم دعوى في منصة معين الرقمية -منذ تفعيل الخدمة- قد تجاوز 740 ألف مستفيد، تمكنوا من خلالها رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم.وبلغ عدد زيارات الخدمة من بين متصفحي المنصة 13,354,201 زيارة منذ تفعيلها، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية تقديم الدعوى رقميًا ووفقًا للمواد والإجراءات المحددة نظامًا دون الحاجة لمراجعة المحكمة.ويولي ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف الاهتمام بجميع خدماته عبر منصة معين الرقمية وتيسيرها والعمل على تطويرها؛ لمواءمة الازدياد المُطرد في أعداد المستفيدين من هذه الخدمات ومواكبة تطور مستويات الأعمال في محاكم ومرافق الديوان كافة.// انتهى //14:40ت م0093