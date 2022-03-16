الرياض 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسبرعاية معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يوم المهنة 2022، في الفترة من 21 مارس إلى 23 مارس 2022م، تحت شعار (نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني)، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، والأعمال، والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي.وتهدف الفعالية ومعرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب لها، إلى التعريف باحتياجات سوق العمل، وطرح الفرص الوظيفية لدى الجهات للجنسين، وعقد جلسات تفاعلية وورش عمل، ودورات تدريبية فردية وجماعية من قبل جهات متخصصة في التمكين والتأهيل لسوق العمل في 15 ورشة عمل و6 جلسات تفاعلية، بمشاركة مايقارب40 متحدثًا.وترتكز ورش العمل والجلسات، على عدد من محاور ( المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتدريب المستمر والتعليم مدى الحياة والابتكار وريادة الأعمال والتوافق النفسي والصحي والقانوني في الجانب المهني)، وتسعى إلى استضافة أبرز الشركات وجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير فرص تطوير مهنية ومهارية رائدة.يشار إلى أن فعالية يوم المهنة، والتي تقام سنويًا، بتنظيم من قبل مركز الدعم الطلابي والمهني، في وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية لتحقيق عدد من الركائز الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، والسعي لتمكين أبناء وبنات الوطن، وتهيئتهم لسوق العمل ، وللتسجيل كزائر أو باحث عن فرصة وظيفية عبر الرابط التالي: ‏https://careerday-pnu.net// انتهى //14:45ت م0094