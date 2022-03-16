مسقط 13 شعبان 1443 هـ الموافق 16 مارس 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (02ر4312) نقطة منخفضًا بـ (1ر31) نقطة بنسبة (72ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (10ر4343) نقطة.وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(438) ألفًا و(470) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (8ر6) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(689) ألفًا و(889) ريالًا عُمانيًا.// انتهى //14:48ت م0095