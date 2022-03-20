الخليل 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واساعتلى جيش الاحتلال، اليوم، سطح المسجد الإبراهيمي بشكل مفاجئ.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الحرم غسان الرجبي، أن جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلى سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول إلى المكان.وأشار إلى أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق المسجد الإبراهيمي ومحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع شهر الماضي بأعمال الحفر والبناء في ساحة المسجد الإبراهيمي، وتدمير معالمه التاريخية،لإحكام قبضته عليه، بذريعة إنشاء مصعد للمستوطنين.//انتهى//22:16ت م0217