نواكشوط 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واسدانت موريتانيا بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدف مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من المملكة.ووصفت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم هذه الهجمات الإرهابية بالأعمال الإجرامية التي تستهدف حياة المدنيين الأبرياء وأمن منطقة الخليج، كما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية في ظرف دولي بالغ الدقة.وأكدت في الوقت ذاته، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفي التصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.//انتهى//22:17ت م0218