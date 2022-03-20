سياسي / أمين عام مجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة
الأحد 1443/8/17 هـ الموافق 2022/03/20 م واس
الرياض 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واس
دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ "أرامكو السعودية" في جدة اليوم .
وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية -ولله الحمد- وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ، مؤكدا دعم دول مجلس التعاون جميع الإجراءات اللازمة و الرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
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