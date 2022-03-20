الرياض 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ "أرامكو السعودية" في جدة اليوم .وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية -ولله الحمد- وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ، مؤكدا دعم دول مجلس التعاون جميع الإجراءات اللازمة و الرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.// انتهى //22:19ت م0219