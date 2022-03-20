الطائف 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واساختتمت دور الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم فعاليات "ازدهار للأسر المنتجة" بالتعاون مع محافظة الطائف وأمانة الطائف وبنك التنمية الاجتماعية، ضمن فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية، وذلك في محافظة الطائف.وأوضحت المدير التنفيذي لدور الريادة في محافظة الطائف منى الزهراني أن دور الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال، قدمت سلسلة من الفعاليات تحت مسمى «ازدهار للأسر المنتجة»، لدعم 100 أسرة منتجة خلال العام 2022، لتشجيع المشاريع النوعية على النمو والتسويق لمنتجاتهم ومعروضاتهم، مشيرةً إلى استقطاب الأسر المشاركة وفق معايير عالية، لتغيير الصورة النمطية عنهم، وخلق مصطلح الأسر المبتكرة، والإشادة بقدرة الأيدي السعودية على تقديم منتجات بجودة عالية تسهم في زيادة الإنتاج المحلي للمملكة العربية السعودية.// انتهى //22:20ت م0220