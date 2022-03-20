عام / مكافحة المخدِّرات : القبض على وافدَيْن بهوية زائر بمنطقة جازان بحوزتهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر
الأحد 1443/8/17 هـ الموافق 2022/03/20 م واس
جيزان 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واس
صَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدِّرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدِّرات وترويجها، أسفرت عن القبض على وافدَيْن بهوية زائر من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، بحوزتهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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