جيزان 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واسصَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدِّرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدِّرات وترويجها، أسفرت عن القبض على وافدَيْن بهوية زائر من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، بحوزتهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //22:42ت م0222