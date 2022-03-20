الرياض 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م واسانتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى الإمارات غدًا الاثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وأجرى لاعبو المنتخب اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية.وتغادر بعثة المنتخب غدًا الاثنين إلى الإمارات؛ لبدء المعسكر الإعدادي الذي تتخلله المشاركة في بطولة دبي الدولية،التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات، قطر، العراق، اليابان، أوزبكستان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا اللاعبين، نواف بوشل، رائد أزيبي، وأحمد الغامدي، بدلاء عن مهند الشنقيطي، نواف العقيدي، وتركي العمار، نظير الإصابة.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي على رأس المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.// انتهى //23:25ت م0226