جدة 18 شعبان 1443 هـ الموافق 21 مارس 2022 م واسنظَّمت جامعة جدة ممثلة بكلية اللغات والترجمة مسابقة " جامعة جدة الأولى " للترجمة من اللغة الصينية وإليها بين الجامعات السعودية، والمعرض المصاحب للمسابقة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.وأكد الحميدان أهمية الترجمة من وإلى اللغة الصينية لما للمملكة من دور مهمٍّ وريادي في تبادل المصالح الاقتصادية مع الصين، لتحقيق رؤيتها الطموحة، معرباً شكره لوزارة التعليم ووكالاتها لدعمهم اللامحدود للجامعات.وتضمَّنت فعاليات المسابقة عرضاً مرئياً عن أهمية اللغة الصينية، وإقامة مسابقة شفهية وأخرى تحريرية بين المتسابقين، وتتويج الفائزين بالمسابقة، حيث حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في مسار الترجمة التحريرية، فيما كان المركز الثاني من نصيب جامعة جدة، وفي مسار الترجمة التتبعية حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الثاني.// انتهى //00:57ت م0001