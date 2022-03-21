المذنب 18 شعبان 1443 هـ الموافق 21 مارس 2022 م واساختتم مهرجان ربيع المذنب في نسخته الأولى ، أمس ، فعالياته وبرامجه التي استهوت شرائح المجتمع، الذي نظَّمته بلدية المذنب ، وعددٌ من الجهات الحكومية ، بمقر الاحتفالات بالمحافظة.وأوضح المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية المذنب يوسف بن عبدالله الخليفة ، أن المهرجان قدم عدداً من الأنشطة والبرامج للزوار؛ كالفن بالرسم والفنون الشعبية وعرض الخيل وساحة الألعاب للأطفال ومسرح الفعاليات، والأسر المنتجة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من خلال تقديم أجنحة توعوية وثقافية واجتماعية متنوعة.لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان فتح المجال لرواد الأعمال من الجنسين، وأتاح المجال لهم للعمل الحرِّ والكسب وخوض غمار التجربة على أرض الواقع مما يسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، إضافة إلى تقديم صورة جيدة تعزِّز من السياحة الداخلية، واستثمار المكوِّنات الطبيعية التي تشتهر بها محافظة المذنب.// انتهى //00:57ت م0002