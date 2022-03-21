مدريد 18 شعبان 1443 هـ الموافق 21 مارس 2022 م واسفاز فريق برشلونة على مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.سجل رباعية برشلونة مهاجمه الجابوني بيير أوباميانج "هدفان" في الدقيقتين 29 و51، والأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 38، والإسباني فيران توريس في الدقيقة 47.وبهذا الفوز الكبير رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.// انتهى //02:00ت م0004