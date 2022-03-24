عمّان 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسبدأت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ،بمشاركة عدد من روساء دول أفريقية، ورئيس وزراء تنزانيا، وممثلين عن مؤسسات أمنية وعسكرية من دول أفريقية وأوروبية وشرق آسيوية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.وبحثت الجولة آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي للتهديدات المستجدة للإرهاب والتطرف ضمن نهج شمولي، يشمل الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية.وركز المشاركون على مواصلة العمل لمواجهة مصادر تهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وضرورة ألا تؤثر التحديات الأخرى على الجهود المبذولة بهذا الخصوص، التي تتطلب مزيدا من التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في منع توسيع نطاق تهديداتهم.وتستهدف اجتماعات العقبة -التي أطلقها العاهل الأردني عام 2015م- تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.// انتهى //17:49ت م0184