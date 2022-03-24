الرياض 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسنظّم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف ندوة بقاعة مستشفى مركز الأسنان التخصصي بالمنطقة تحت عنوان " الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة"، بمشاركة عدد من المختصين من الشؤون الصحية، ووزارة الموارد البشرية -مركز التأهيل الشامل-، وأمانة المنطقة.وأوضحت عضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدكتورة نورة العمرو، أن اليوم العالمي لنظام البيئة يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها، وكذلك برنامج جودة الحياة، والتي هي أحد برامج رؤية السعودية 2030م، مؤكدة أهمية الحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها.وأشارت الدكتورة العمرو إلى أن جهود المملكة محلياً ودولياً في إعمال الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وسعيها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وصون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030.// انتهى //17:53ت م0185