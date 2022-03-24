الرياض 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك من الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي 1443هـ، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية بتعليم الرياض والمحافظات التابعة لها.وأصدر الوهيبي توجيهًا باعتماد بدء اليوم الدراسي عند الساعة 9:00 صباحًا في مدارس تعليم الرياض، كما وجَّه باعتماد بدء اليوم الدراسي لمدارس التعليم المستمر" تعليم الكبار" في جميع المراحل التعليمية عند الساعة 9:00 مساءً.وصرّح المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي أنه جرى تحديد مواعيد اليوم الدراسي خلال شهر رمضان بحسب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم وفق النظام المرن وبعد التنسيق مع إدارة مرور منطقة الرياض لضمان انسيابية الحركة المرورية ومراعاة مصلحة الأسر وأولياء الأمور في تسهيل ذهاب وعودة أبنائهم من مدارسهم.وأشار الغامدي إلى أنه تم تحديد مدة الحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، وينتهي اليوم الدراسي بحسب الجدول الدراسي لكل صف ومرحلة دراسية.// انتهى //18:06ت م0190