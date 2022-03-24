كانبرا 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسأجرت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين اتصالاً هاتفيا اليوم بنظيرها الفيتنامي بوي ثانه شون.وأوضحت وزيرة الخارجية الاسترالية في بيان صادر عن مكتبها أنها أجرت اليوم مباحثات ركزت على العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية بين أستراليا وفيتنام وتقوية الروابط بين الشعبين ودعم أستراليا للأمن الصحي في فيتنام.// انتهى //18:09ت م0191