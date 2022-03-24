الرياض 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.وأشاد المسحل بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله -، التي حصدت الرياضة السعودية اليوم إحدى ثماره بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية.وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد والاهتمام الكبيرين الذي حظي بهما المنتخب السعودي من سمو وزير الرياضة، الذي لم يدخر جهدًا في تسخير جميع الإمكانيات للمنتخب الوطني من أجل تحقيق حلم المونديال.وقدم المسحل التهنئة للجماهير السعودية على هذا الإنجاز الكبير، موجهًا الشكر كذلك للإعلام الذي قدم صورة مثالية للدعم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني طوال مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.وأشار إلى أن ضمان التأهل إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف في هذه التصفيات، مشددًا على أن الهدف للمنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة المجموعة وتأكيد أفضليته وأحقيته بتمثيل القارة الآسيوية في أكبر محافل كرة القدم، معرباً عن تمنياته للكرة السعودية بمزيد من الإنجازات، متمنيًا للمنتخب الوطني أن يقدم في المونديال القادم صورة مشرفة للكرة السعودية والعربية والآسيوية.// انتهى //18:11ت م0192