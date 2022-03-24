دبي 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسزار المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 اليوم، الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتجول القعيّد في المعرض الذي يُلقي الضوء على تطور وخطط المملكة المستقبلية، كما شاهد مكونات الجناح التي تبرز جوانبا مهمة من نهضة المملكة،وعرضا لماضيها وحاضرها، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس تراث المملكة وطبيعتها ومجتمعها المتنوع،ويوضح خططها المستقبلية في ظل رؤية المملكة 2030.واطلع على ما يحتويه الجناح من تصاميم فريدة وعناصر إبداعية، وفرص استثمارية كبرى تقدمها المملكة للعالم.وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده جناح المملكة، كما عبّر عن اعتزازه بما شاهده بالجناح، مبينًا أنه يعد مصدرًا للفخر والإلهام، ونموذجًا عالميًا يحتذى به.// انتهى //18:29ت م0196