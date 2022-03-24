عرعر 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر.وأكد أن تأهل المنتخب يُجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، الذي أثمر بعد توفيق الله في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، التي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية.وهنأ سموه لاعبي المنتخب الأول والجماهير الرياضية كافة، مقدمًا شكره للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية على الجهود الكبيرة التي بذلوها جميعًا.// انتهى //18:29ت م0197