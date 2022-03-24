الطائف 21 شعبان 1443 هـ الموافق 24 مارس 2022 م واسنفذت أمانة الطائف حملة ميدانية لتحسين المشهد الحضري بإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة.وأزالت فرق العمل أكثر من 1200 لوحة إعلانية ودعائية وملصق مخالف من أعمدة الإنارة والأرصفة الجانبية والوسطية ومن على الجدران ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء، التي تحتوي على إعلانات عشوائية بعضها يحمل معلومات مضللة أو مخالفة للتعليمات والأنظمة، تسببت في تشويه المظهر العام.وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.// انتهى //18:32ت م0198