الدوحة 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 99.36 نقطة، أي ما نسبته 0.73%، ليصل إلى 13 ألفاً و731.33 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 220 مليوناً و626 ألفاً و942 سهماً، بقيمة 816 مليوناً و915 ألفاً و738.534 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16380 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:12ت م0085