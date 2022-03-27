عرعر 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، حفل تخريج 197 متدربًا يمثلون الدفعتين التاسعة والعاشرة من متدربي المعهد السعودي التقني للتعدين بالمنطقة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، باستثمارات ضخمة، كرست لتأسيس البنية التحتية, ومنها إنشاء هذا المعهد المهم للتدريب والتأهيل والتوظيف، موضحًا أن التوسع في الصناعات التعدينية يعني الحاجة إلى أيدٍ سعودية مدرَّبة، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون بمشيئة الله للقوى المهنية المدرَّبة المؤهلة، لافتًا الانتباه إلى أهمية الدراسة في مجال الصناعات التعدينية التي تمثّل شهادة عبور إلى مهنة متميزة، مشيرًا إلى سعي المملكة إلى تطوير مختلف الصناعات بما فيها الصناعات التعدينية لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة الاقتصاد الوطني.وأشاد سموه بالخطوات التطويرية التي يشهدها المعهد بشكل مستمر، لافتًا النظر إلى أهمية نشر الوعي بأهمية السلامة المهنية واتباع قواعد السلامة بين المتدربين بالمعهد، والإسهام في تنمية المجتمع المحلي, وذلك بالتدريب ونشر الوعي في مجالات مختلفة منها اللغة الإنجليزية, ومهارات الحاسب الآلي, والسلامة المهنية والتدريب على رأس العمل.وكرّم، ومعالي وزير التعليم الشركات الراعية للمتدربين، والمتدربين المتفوقين.يذكر أن المعهد السعودي التقني للتعدين بمنطقة الحدود الشمالية (عرعر) أنشيء عام 2012 كشراكة إستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بهدف تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بالقطاع.// انتهى //15:15ت م0086