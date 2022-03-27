عرعر 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، مشروعات إدارة التعليم بالمنطقة التي بلغت "14" مبنى تستوعب 2500 طالب وطالبة بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليون ريال، كما شهد توقيع محضر ترميم عدد (51) مبنى مدرسي بتكلفة إجمالية قدرها (30) مليون ريال.ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الحكيمة وتوجيهاتها لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادرًا على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.// انتهى //15:18ت م0088