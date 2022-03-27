الرياض 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسأكد معالي وزير الاتصالات وتنقية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة لديها العديد من الشركات والمؤسسات الابتكارية التي تقودها الوزارة للإسهام في نمو قطاع رواد الأعمال.وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، أن مبادرة الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة، مبينًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أحد رواد الأعمال الراعين، حيث قام سموه بمشاريع عديدة منها نيوم.وقال معاليه: "إننا ندعم رواد الأعمال ونقدم النصائح لهم، وجميع الرواد يعملون مع بعضهم البعض من أجل المعنى والهدف وليس من أجل المال"، مستعرضًا الجهود التي تم العمل بها في مجال التكنولوجيا خلال فترة جائحة كورونا.وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تدعم كل ما يساعد على تطوير التقنية والاستفادة منها بشكل كبير والبحث عن الابتكار وإحداث تقنيات مختلفة ومتطورة تفيد جميع الجوانب التكنولوجية والاقتصادية.// انتهى //15:18ت م0089