الدمام 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي، وعدد من منسوبي الفرع.وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في إبراز منجزات الوطن، وكذا ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والاعتماد على مصادر المعلومات الصحيحة.واطلع على أبرز أعمال وإنجازات فرع هيئة الصحفيين في حاضرة الدمام وأدواره في تعزيز مهارات الصحفيين من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.من جهته، أعرب مشنوي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه للمبادرات والبرامج التي تعمل الهيئة على تنفيذها، سعيًا للإسهام في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المنطقة.// انتهى //15:32ت م0091