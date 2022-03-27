الرياض 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسعقد الديوان العام للمحاسبة اليوم في مقره بالرياض الاجتماع الخامس عشر للجنة المخطط الإستراتيجي بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، بحضور منسوبي الأجهزة الأعضاء في اللجنة .ومثّل الديوان في الاجتماع نائب رئيس الديوان العام للمحاسبة المساعد للرقابة على الأداء محمد بن سليمان بن دايل، ومدير عام إدارة الرقابة على أداء الوزارات والمصالح علي بن عبدالله الغامدي.وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشتها وفق منهجية عمل اللجنة، حيث سيتم عرض نتائج تلك الموضوعات على الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) في اللقاء التشاوري الذي سيستضيفه الديوان خلال الفترة 25-27 شعبان 1443هـ (الموافق 28-30 مارس 2022م).// انتهى //15:48ت م0092