جاكرتا 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة الإندنوسية جاكرتا اليوم، بنائب رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية بجمهورية إندونيسيا الشيخ عبدالواحد علوي، على هامش زيارته الرسمية للجمهورية تلبية للدعوة الموجهة من معالي وزير الشؤون الدينية الإندنوسي ياقوت خليل قوماس.واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الغلو والكراهية.ونوّه علوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال؛ مؤكدًا أن الشعب الإندنوسي يثمن مواقف المملكة التاريخية ودعمها المستمر منذ الاستقلال.وعبر عن استنكاره الشديد للممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الحرمين الشريفين وأراضي المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة، واصفًا هذه الأعمال بالإجرامية التي لا تصدر إلا من الظلال القرامطة الذين يكيدون للإسلام والمسلمين منذ القدم.وأثنى في ختام اللقاء بالزيارة التي يقوم بها الوزير "آل الشيخ" لإندونيسيا التي ستعزز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لخدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة مسلمي إندونيسيا وتقديم كل التسهيلات من المنح الدراسية وخدمات للحج والعمرة.وقدّم معالي وزير الشؤون الإسلامية لنائب رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الإندونيسي، مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الإندنوسية الدكتور افيد صالحين، ونائب الرئيس لشؤون تطوير الفروع للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية أملير سيافى ياسين، ومن الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عواد العنزي، والمستشار بوكالة الشؤون الإسلامية محمد العريفي.// انتهى //15:48ت م0093