المدينة المنورة 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، يُرافقه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بجولة تفقدية على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، ووكيل الإمارة وهيب بن محمد السهلي.وتفقد سموه الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة للزوار في نطاق المنطقة المركزية التي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج "أنسنة المركزية"، مطّلعًا على الساحات الجديدة المجاورة للمسجد النبوي الواقعة في نطاق المركزية الشمالية التي تنفذها أمانة المنطقة وتستوعب أكثر من 20 ألف مصلٍ.وشاهد سموه جاهزية المسارات ومناطق المُشاة إلى ساحات المسجد، والساحات الغربية الجديدة الواقعة على امتداد طريق السلام، التي تم الانتهاء من أعمال تنفيذها مؤخرًا، حيث تم توجيه المصلين إليها عقب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف التي تصل إلى 326.429 مصلٍ.وخلال الجولة استمع سموه إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك، مُشددًا على أهمية تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تُقدم كل الإمكانيات لخدمة زائري المسجد النبوي، ليؤدو عبادتهم بكل راحة واطمئنان، وسط تسهيلات كبيرة ورعاية كريمة، يَشرُف بتقديمها كل أبناء الوطن خدمةً لضيوف الرحمن، معربًا عن اعتزازه بجهود جميع من يعمل في خدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.من جهته أكد معالي وزير الحج والعمرة استعداد الجهات المعنية بتقديم الخدمات لزوار المدينة المنورة خلال شهر رمضان المقبل 1443هـ وماتبقى من موسم العمرة، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت بالتنسيق مع شركائها لتطبيق الخطط التشغيلية التي تشمل تخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي الشريف، وتهيئة مواقع الزيارة والصلاة وفق الطاقات الاستيعابية الملائمة بما يضمن الانسيابية وتحقيق أقصى درجات الرعاية والعناية بضيوف الرحمن.وقدّم معاليه شكره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه المتواصل لخدمات منظومة الحج والعمرة وشؤون الزيارة على مستوى المنطقة، ودعم سموه للمشاريع النوعية الواقعة في نطاق المنطقة المركزية والموجهة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف.// انتهى //16:03ت م0094